10 пословиц и поговорок во 2 лице с обьяснением
Русский язык
10 пословиц и поговорок во 2 лице с обьяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любишь кататься, люби и саночки возить. Будешь таланен, как наспишься по баням. Не поваляешь, не поешь. Битому псу только плеть покажи. Как постелишь, так и выспишься. Что посеешь, то и пожнёшь. Битого, пролитого да прожитого не воротишь. Завтраками сыт не будешь. Хочешь есть калачи - не сиди на печи Шила в мешке не утаишь Без беды друга не узнаешь
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