10 пословиц и поговорок во 2 лице с обьяснением

Гость: Гость:

Любишь кататься, люби и саночки возить. Будешь таланен, как наспишься по баням. Не поваляешь, не поешь. Битому псу только плеть покажи. Как постелишь, так и выспишься. Что посеешь, то и пожнёшь. Битого, пролитого да прожитого не воротишь. Завтраками сыт не будешь. Хочешь есть калачи - не сиди на печи Шила в мешке не утаишь Без беды друга не узнаешь