10 пожалуйста! Буду очень благодарна+даю 35 баллов;)
Информатика
10 пожалуйста! Буду очень благодарна+даю 35 баллов;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости но я могу только первую:один символ несёт в себе 6 бит так как два в шестой степени 2^6 =64 следует сообщение из 20 символов равно 20×6=120 бит
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