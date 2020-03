10 предло жений про семей на английском

Гость: Гость:

My family is not very big, just a typical family: Dad, Mom, me, my brother and sister and our cat. My Mummy is forty-one, she is a teacher of Spanish at the University. She is a born teacher. She has teaching abilities. My Dad is forty-two, he is a professional painter, he works for a design company. My parents both like their work very much. My elder sister Natasha is nineteen, she goes to the University, she wants to be a teacher of history. She is fond of reading books on history and fiction. My younger brother Igor is only six years old, he goes to the kindergarten. He is very funny, I like to spend my free time teaching him something. Igor likes to play with our cat. My grandparents are retired. They like gardening. They spend a lot of their time in the garden. They grow vegetables and fruits. We enjoy having fresh vegetables and green on our dinner table. I love my family very much. We always help each other. Everyone in my family is my best friend. Моя семья не очень большая, это типичная семья: папа, мама, я, мои брат, сестра и кот. Моей маме сорок один год, она - учительница испанского языка в университете. Она прирожденная учительница. У нее дар преподавать. Моему отцу - сорок два, он профессиональный художник и работает в оформительском комбинате. Обоим моим родителям очень нравится их работа. Моей старшей сестре Наташе - девятнадцать, она ходит в университет и хочет стать учительницей по истории. Ей нравится читать историческую и художественную литературу. Моему младшему братишке Игорю только шесть лет, он ходит в детский сад. Он очень смешной, мне нравится проводить свободное время, обучая его чему-нибудь. Игорю нравится играть с нашим котом. Мои бабушка и дедушка - на пенсии. Им нравится возиться на приусадебном участке. Они проводят много времени в огороде. Они выращивают овощи и фрукты. Мы наслаждаемся тем, что на нашем столе всегда свежие овощи и зелень. Я очень люблю свою семью. Мы всегда помогаем друг другу. Каждый член моей семьи - мой лучший друг.