10 предложений с междометиями из басен Крылова
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10 предложений с междометиями из басен Крылова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднялся вдруг весь псарный двор - Почуя серого так близко забияку, Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; Псари кричат: "Ахти, ребята, вор! "- ( «Волк на псарне») , «Эх, братцы, это всё не так» , Сосед толкует Фока: «не то беда, что клеть далека, Да надо на дворе лихих держать собак; Возьми-ка у меня щенка любого От жучки: я бы рад соседа дорогого От сердца наделить, Чем их топить» ( «Крестьянин в беде») , Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона! " («Слон и Моська» ) Междометие "ей-же-ей" ("Нужды нет, Еще тарелочку; послушай: Ушица, ей-же-ей, на славу сварена! ") создает в басне "Демьянова уха" живые разговорные интонации.
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