10 слов на словооброзовательный разбор.

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1 кое-как. Основа причастия – кое-как. Основа производная. . кое-как ← как . кое- – словообразовательная приставка. Приставочный способ. о-кра-ин-. Основа производная о-кра-ин -а ← край (с усечением конечного согласного -й производящей основы). о-словообразовательная приставка. -ин- – словообразовательный суффикс. Приставочно-суффиксальный способ. 2 штаб-капитан. Основа слова – штаб-капитан-. Основа производная. штаб-капитан ← штаб, капитан. Сложение производящих основ без соединительной гласной. 3 тыловой. Основа слова – тыл-ов-. Основа производная тылов-ой (сущ.) ← тылов-ой (прил.). Слово образовано путём перехода из одной части речи в другую (из прилагательного – в существительное – субстантивация) 4. с-колоч-енн-ая (причастие). Окончание – -ая. Оно выражает значение ж. р., ед. ч., И. п., ср.: с-колоч-енн-ой, с-колоч-енн-ую . Основа – с-колоч-енн-. Корень – колоч-. Однокоренные слова: колот-и -ть, колот-ушк -а (с чередованием т/ч в корне). с- – приставка, ср.: с-би -ть, с-кле-и -ть . -енн- – суффикс причастия, ср.: с-кле-енн -ый . 5. сапожник. Основа слова – сапож-ник-. Основа производная. сапож-ник ← сапог (с чередованием г/ж в корне). ник- – словообразовательный суффикс. Суффиксальный способ. 6. ни-куд-ышн-ые (имя прилагательное). Окончание – -ые. Оно выражает значение мн. ч., И. п., ср.: ни-куд-ышн-ый, ни-куд-ышн-ого . Основа – ни-куд-ышн-. Корень – куд-. Однокоренные слова: куд-а, ни-куд-а . ни- – приставка, ср.: ни-где, ни-как -ой . -ышн- – суффикс, ср.: ни-куд-ышн-ик . 7 смазка. Основа слова – с-маз-к-. Основа производная. смаз-к -а ← смаз/а-ть (с усечением глагольного суффикса -а- производящей основы). -к- – словообразовательный суффикс. Суффиксальный способ. 8 о-клик-ну-л-и (глагол в прошедшем времени). Окончание – -и. Оно выражает значение мн. ч., ср.: о-клик-ну-л, о-клик-ну-л -а . Основа формы – о-клик-ну-л-. Корень – клик-. Однокоренные слова: клик-а -ть, клик-ну -ть . о- – приставка, ср.: о-клик-а -ть, о-плат-и -ть . -ну- – суффикс глагола, ср.: морг-ну -ть, чих-ну -ть . 9 с-лев-а (наречие). Окончания нет, так как наречие – неизменяемая часть речи.Основа – с-лев-а. Корень – лев-. Однокоренные слова: лев-ый, лев-изн -а . с- – приставка, ср.: с-прав-а, с-нов-а. -а – суффикс наречия, ср.: с-прав-а, с-нов-а. 10 на-тя-ну-т (краткая форма причастия). Окончание нулевое. Оно выражает значение ед. ч., м. р., ср.: на-тя-ну-т-а, на-тя-ну-т-ы . Основа формы – на-тя-ну-т-. Корень – тя-. Однокоренные слова: тя-ну -ть, вы-тяг-ива -ть, вы-тяж-к -а (с чередованием согласных г/ж и усечением конечного согласного в корне). на- – приставка, ср.: на-клон-и -ть, на-дви-ну -ть. -ну- – суффикс глагола, ср.: на-дви-ну -ть, клик-ну -ть. -т- – суффикс страдательного причастия прошедшего времени, ср.: в-тя-ну-т -а, до-пи-т -а .