Как формируется облик будущего поэта? Какой представляется вам творческая жизнь ??ного Лермонтова?

Литература
Как формируется облик будущего поэта? Какой представляется вам творческая жизнь ??ного Лермонтова?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он становится достаточно красивым. Его творческая жизнь сложилась хорошо. Он за свою короткую жизнь написал достаточно много стихотворений. Лермонтову нравилось твОрчество ПУШКИНА.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу номер 3.
Ответить
Русский язык
Срочно помогите что такое прилагательное
Ответить
Химия
Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить типы химических реакций: а) CuCl2 + Zn = ZnCl2 + Cu б) H2 + B...
Ответить
Алгебра
Помогите очень срочно надо
Ответить
Английский язык
Помогите срочно!!! Match the words .Then use the words to complete the sentences. poached egg chocolate bar helthy food salad dressing ...
Ответить