Как формируется облик будущего поэта? Какой представляется вам творческая жизнь ??ного Лермонтова?
Литература
Как формируется облик будущего поэта? Какой представляется вам творческая жизнь ??ного Лермонтова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он становится достаточно красивым. Его творческая жизнь сложилась хорошо. Он за свою короткую жизнь написал достаточно много стихотворений. Лермонтову нравилось твОрчество ПУШКИНА.
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