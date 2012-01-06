10 СЛОВ С ШИПЯЩИМИ НА КОНЦЕ ЖЕНСКИЙ РОД, ПОЖАЛУЙСТА!
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10 СЛОВ С ШИПЯЩИМИ НА КОНЦЕ ЖЕНСКИЙ РОД, ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
Мощь,тушь,ночь,полночь.гуашь,вещь,сушь,печь,немощь,дичь.
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