10 слов(прилагательных, глаголов, и существительных) с одной Н и 10 слов с двумя Н
Русский язык
10 слов(прилагательных, глаголов, и существительных) с одной Н и 10 слов с двумя Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путаница, румяный, юный, зеленый, соловьиный, куриный, гусиный, бекасиный, ветреный, серебряный. Деревянный, длинный, стеклянный, оловянный, отраженный, странный, двусмысленный, потерянный, странник, умышленно.
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