10 слов(прилагательных, глаголов, и существительных) с одной Н и 10 слов с двумя Н

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10 слов(прилагательных, глаголов, и существительных) с одной Н и 10 слов с двумя Н
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Автор: Гость
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Гость:
 Путаница, румяный, юный, зеленый, соловьиный, куриный,  гусиный, бекасиный, ветреный, серебряный.  Деревянный, длинный, стеклянный, оловянный,  отраженный,  странный, двусмысленный, потерянный,  странник, умышленно.
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