1)костя и наташа собирали вишню. костя собрал в 1.6 раза больше,чем наташа. сколько килограмов вишни собрал костя и сколько наташа,если вместе они собрали 27.3кг. 2)малыш полетел к карлсону в гости. когда они пролетели 56м.это ...
Математика
1)костя и наташа собирали вишню. костя собрал в 1.6 раза больше,чем наташа. сколько килограмов вишни собрал костя и сколько наташа,если вместе они собрали 27.3кг. 2)малыш полетел к карлсону в гости. когда они пролетели 56м.это составило 70% всего расстояния. сколько еще им осталось пролететь до дома карлсона. 3) в школе число двоечников уменьшилось на 50%. во сколько раз уменьшилось в школе число двоечников? всё с решением и с объяснением,пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) костя =1,6х наташа=х 1,6х+х=27,3 2,6х=27,3 х=27,3/2,6 х=10,5 наташа-10,5 кг костя=1,6*10,5=16,8 2)составим пропорцию х м( сколько всего ему лететь) -100 процентов 56 м -70 процентов х=56*100/70=80 м 80-56=24 м (отнимаем то, сколько он уже пролетел и получаем сколько ему осталось пролететь.) 3) уменьшилось в 2 раза. т.к. уменьшилось НА 50 процентов это половина. следует, что уменьшились они наполовину значит В 2 раза.
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