1)костя и наташа собирали вишню. костя собрал в 1.6 раза больше,чем наташа. сколько килограмов вишни собрал костя и сколько наташа,если вместе они собрали 27.3кг. 2)малыш полетел к карлсону в гости. когда они пролетели 56м.это ...

Математика

1)костя и наташа собирали вишню. костя собрал в 1.6 раза больше,чем наташа. сколько килограмов вишни собрал костя и сколько наташа,если вместе они собрали 27.3кг. 2)малыш полетел к карлсону в гости. когда они пролетели 56м.это составило 70% всего расстояния. сколько еще им осталось пролететь до дома карлсона. 3) в школе число двоечников уменьшилось на 50%. во сколько раз уменьшилось в школе число двоечников? всё с решением и с объяснением,пожалуйста)))

Автор: Гость