Хорда стягивает дугу окружности в 140 градусов. Под каким углом видна эта хорда из любой точки большей дуги, на которую хорда делит откружность?

Гость: Гость:

Дуга в 140град равна центральному углу, на который опирается эта хорда.Любая другая точка - вершина вписаного угла, на который опирается эта же хорда. По свойству угла, вписанного в окружность - от в 2 раза меньше соответствующего ему центрального угла, таким образом эта хорда видна под углом 140:2 = 70град.