10) Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, А, Л, К, О, Н, причём буква Б используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или ...
Информатика
10) Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, А, Л, К, О, Н, причём буква Б используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Вася?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит смотриВсего 5 позиций. На 3-ей позиции из пяти отводится по 4 буквы, так как буква К в подсчет не включается. К К - - - = 4 * 4 * 4 = 64Составим список возможных вариантов: К К - - - К - К - - К - - К - К - - - К - К К - - - К - К - - К - - К - - К К - - - К - К - - - К К Всего 10 возможных вариантов по 64 различных слова на каждый: 64 * 10 = 640 слов. Ответ: 640 слов Думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Начальник сказал подчиненным: " Из-за таких, как вы, у нас в стране корабли идут под откос". А что на самом деле может идти под откос?
Українська мова
Английский язык