10) Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, А, Л, К, О, Н, причём буква Б используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или ...

Гость: Гость:

Значит смотриВсего 5 позиций. На 3-ей позиции из пяти отводится по 4 буквы, так как буква К в подсчет не включается. К К - - - = 4 * 4 * 4 = 64Составим список возможных вариантов: К К - - - К - К - - К - - К - К - - - К - К К - - - К - К - - К - - К - - К К - - - К - К - - - К К Всего 10 возможных вариантов по 64 различных слова на каждый: 64 * 10 = 640 слов. Ответ: 640 слов Думаю так