10) Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, А, Л, К, О, Н, причём буква Б используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или ...

Информатика
10) Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, А, Л, К, О, Н, причём буква Б используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Вася?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит смотриВсего 5 позиций. На 3-ей позиции из пяти отводится по 4 буквы, так как буква К в подсчет не включается. К К - - - = 4 * 4 * 4 = 64Составим список возможных вариантов:   К К - - -   К - К - -   К - - К -   К - - - К   - К К - -   - К - К -   - К - - К   - - К К -   - - К - К   - - - К К Всего 10 возможных вариантов по 64 различных слова на каждый:    64 * 10 = 640 слов. Ответ: 640 слов Думаю так

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