10. З якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники відносини, взаєм??ни, стосунки, ставлення, відношення? Виробничі, доброзичливі, господарські, грошові, промислові, товарні, соціально-економічні, суспільно-політ...

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10. З якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники відносини, взаєм??ни, стосунки, ставлення, відношення? Виробничі, доброзичливі, господарські, грошові, промислові, товарні, соціально-економічні, суспільно-політичні, кредитні, майнові, естетичні, синтаксичні, математичні, процентні, торгові, родинні, міжнародні, міжнаціональні, громадські, ворожі, дипломатичні, економічні, класові, земельні, уважні.
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Гость:
Відносини: виробничі,доброзичливі, господарські, грошові, промислові, товарні, соціально-економічні, суспільно-політичні, кредитні, майнові, естетичні, міжнародні, земельні, класові. Взаємини: дипломатичні, економічні.  Стосунки: родинні, міжнаціональні, громадцькі, ворожі. Ставлення: уважні. Відношення: синтаксичні, математичні, процентні, торгові.
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