100% это сколько если перевести на дроби?

Математика
100% это сколько если перевести на дроби?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сто процентов в виде дроби это единица
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