100% это сколько если перевести на дроби?
Математика
100% это сколько если перевести на дроби?
Ответ(ы):
Гость:
Сто процентов в виде дроби это единица
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