Написать правильно скороговорку из букв : и а ш р у ш е ш а л а ш в т а ш ы м б т с е ш
Русский язык
Написать правильно скороговорку из букв : и а ш р у ш е ш а л а ш в т а ш ы м б т с е ш
Ответ(ы):
Гость:
Шар ушел а мышата убежали
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