Написать правильно скороговорку из букв : и а ш р у ш е ш а л а ш в т а ш ы м б т с е ш

Русский язык

Написать правильно скороговорку из букв : и а ш р у ш е ш а л а ш в т а ш ы м б т с е ш

Автор: Гость