В первый день туристы прошли 18 км, что составляет одну девятую всего маршрута. как??ва протяженность всего маршрута?

Математика

В первый день туристы прошли 18 км, что составляет одну девятую всего маршрута. как??ва протяженность всего маршрута?

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