В первый день туристы прошли 18 км, что составляет одну девятую всего маршрута. как??ва протяженность всего маршрута?
Математика
В первый день туристы прошли 18 км, что составляет одну девятую всего маршрута. как??ва протяженность всего маршрута?
Ответ(ы):
Гость:
18*9=162)))держи))...
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