В тексте обозначьте склонение имен существительных.Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени. Левитан ждал осени, как самого дорогого и мимолётного времени...
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В тексте обозначьте склонение имен существительных.Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени. Левитан ждал осени, как самого дорогого и мимолётного времени года. Осень снимала с лесов. полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень рощи. Делались сквозными тёмные краски лета. Сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он был был чище холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Осень на на картинах Левитана очень разнообразна.
Ответ(ы):
Гость:
Осени-3 скл. времени-1 скл. года-2скл. природы-1скл. лета-2скл. золотом-2скл. пурпур,серебром-2скл. цвет-2скл. воздух-2 скл. (множественные не склоняются)
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