Камінь масою 4 кг з висоти 5 м .Яка сила виконує додатну роботу під час падіння каме??я?Чому дорівнює ця робота?
Физика
Камінь масою 4 кг з висоти 5 м .Яка сила виконує додатну роботу під час падіння каме??я?Чому дорівнює ця робота?
Ответ(ы):
Гость:
Ну збільшує падіння висота чим більша тім сильніше,а ця робота дорівнюя збільшенню...
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