Камінь масою 4 кг з висоти 5 м .Яка сила виконує додатну роботу під час падіння каме??я?Чому дорівнює ця робота?

Физика

Камінь масою 4 кг з висоти 5 м .Яка сила виконує додатну роботу під час падіння каме??я?Чому дорівнює ця робота?

Автор: Гость