Назоуники: лиса, мядзведзь,кветки, ёлка, и як мага больш прымет да их

Беларуская мова
Назоуники: лиса, мядзведзь,кветки, ёлка, и як мага больш прымет да их
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ліса - рудая, хітрая, малая, старая Мядзведзь - магутны, вялікі, белы, буры, малады, галодны кветкі - прыгожыя, пярэстыя, свежыя, доўгія елка - роўная, зялёная, высокая, прыгожая
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