Помогите пожалуйста, я провалил пробное ЕГЭ :(. У меня завтра перездача, а я не уме?? сочинять. Я вас очень прошу достать мне до завтра название темы которое будет завтра на экзамене. Кто-то точно знает какие там будут темы.

Литература

Помогите пожалуйста, я провалил пробное ЕГЭ :(. У меня завтра перездача, а я не уме?? сочинять. Я вас очень прошу достать мне до завтра название темы которое будет завтра на экзамене. Кто-то точно знает какие там будут темы.

Автор: Гость