Помогите пожалуйста, я провалил пробное ЕГЭ :(. У меня завтра перездача, а я не уме?? сочинять. Я вас очень прошу достать мне до завтра название темы которое будет завтра на экзамене. Кто-то точно знает какие там будут темы.
Литература
Помогите пожалуйста, я провалил пробное ЕГЭ :(. У меня завтра перездача, а я не уме?? сочинять. Я вас очень прошу достать мне до завтра название темы которое будет завтра на экзамене. Кто-то точно знает какие там будут темы.
Ответ(ы):
Гость:
Вы не узнате. они идут одновременно. у нас завтра пробное по гиа, и мы тоже еще даже толком не зщнаем о чем все будет
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