10092м+11км977м,11т9кг-3т1ц26кг

Математика
10092м+11км977м,11т9кг-3т1ц26кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)11 км 977 м = 11977 м 1. 10092 м + 11977м = 22069 м  б)11т9кг - 3т1ц26кг = 11009кг - 3126кг = 7883кг
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