Помогите?Пожалуйста?Мне сейчас очень срочно нужно мне надо сделать математику че??ез 20 минут Родители проверять будут

Математика
Помогите?Пожалуйста?Мне сейчас очень срочно нужно мне надо сделать математику че??ез 20 минут Родители проверять будут
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Автор: Гость
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Гость:
РЕШЕНИЕ 9/10 - 1/2 = 2/5 9 2/3 - 5 1/4 = 4 5/12 8 1/8 - 1 5/6 = 6 7/24 47/20 - 3/4 = 1 3/5 10 3/5 - 5 2/3 = 4 14/15 12 2/9 - 4 5/6 = 7 7/18 87/50 - 37/100 = 1 37/100 17 1/4 - 16 1/5 = 1 1/20 24 1/100 - 15 29/50 = 8 43/100
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