Образом точки A(7;-4) при параллельном переносе является точка A1(1;3). Найдите образ точки B(-3;5).....Пожалуйста
Геометрия
Образом точки A(7;-4) при параллельном переносе является точка A1(1;3). Найдите образ точки B(-3;5).....Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=1-7=-6 b=3-(-4)=7 B(-3;5)⇒B1(-3+(-6); 5+7)=(-9;12) B1(-9;12)
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