Известно, что agt; 0, c lt;0. Сравните с нулем значение выражения a³c6 степени
Алгебра
Известно, что agt; 0, c lt;0. Сравните с нулем значение выражения a³c6 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A>0, a³>0 c<0, c^6>0, т.к. четная степень отрицательного будет положительным значит а³с^6>0
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