1-8!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
1-8!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не видно ничего, сфотографируй лучше, пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста с англиским очень срочно!!!!Кто сделает, тому 30 баллов
Ответить
География
Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 8,75 м и 4 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета р...
Ответить
Русский язык
Найдите слово в котором количество звуков и букв совпадает.Веер,ельник,метель,маяк.
Ответить
Математика
В ларьке было 9 ящиков с фруктами.До обеда продали 3 ящика.Сколько ящиков продали п??сле обеда,если вечером осталось 2 ящика. Помогите записать усл...
Ответить
Другие предметы
Как называется слово после которого девушки рыдают???
Ответить