Найдите слово в котором количество звуков и букв совпадает.Веер,ельник,метель,маяк.

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Найдите слово в котором количество звуков и букв совпадает.Веер,ельник,метель,маяк.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ельник - е дает 2 звука, а ь -ни одного, в итоге получается 6 звуков, и букв 6.
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