Перечисли известные тебе основные нормы соборного уложения. Выдели причины и пос??едствия принятия соборного уложения. на твой взгляд, Какие нормы соборного уложения являются неприемлемыми для человека 21 века? с точки зрения т...

Гость: Гость:

1) Определился статус царя (царь стал основным) 2)Суд распался на 2 этапа -сам суд и вынесение приговора 3)Была введена новая классификация преступлений (против гос-ва, личности, церкви и др. ) 4)Введены новые способы наказания 5)Цель наказания-устрашение 6)Реформировано обязательственное и вещное право