125х х (-0,8у) При х=-1 1/24; у=-3 3/5
Математика
125х х (-0,8у) При х=-1 1/24; у=-3 3/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125*( -1 1/24)*( -0,8)*( -3 3/5)= - 125*25/24*2/25*18/5= - 3*25/2= - 75/2= - 37,5
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