В ларьке было 9 ящиков с фруктами.До обеда продали 3 ящика.Сколько ящиков продали п??сле обеда,если вечером осталось 2 ящика. Помогите записать условие и решение.Учимся в 1 классе.
Математика
В ларьке было 9 ящиков с фруктами.До обеда продали 3 ящика.Сколько ящиков продали п??сле обеда,если вечером осталось 2 ящика. Помогите записать условие и решение.Учимся в 1 классе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать сколько продали ящиков после обеда надо (9-2)-3=4 9-3 мы узнаём сколько продали всего будет 7 а 7-3 это сколько после обеда.
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