Помогите пожалуйста с англиским очень срочно!!!!Кто сделает, тому 30 баллов
Английский язык
Помогите пожалуйста с англиским очень срочно!!!!Кто сделает, тому 30 баллов
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C, b, c, b, c, c, d, c.
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