Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 8,75 м и 4 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 25 см, а ширина — 10 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия вс...
География
Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 8,75 м и 4 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 25 см, а ширина — 10 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия всего пола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь пола равна 35 (8,75*4) площадь одной дощечки равна 0,025 (0,25 (м)*0,1) теперь делим площадь пола на площадь дощечки и получаем 1400 ответ: 1400 дощечек
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