Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 8,75 м и 4 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 25 см, а ширина — 10 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия вс...

География

Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 8,75 м и 4 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 25 см, а ширина — 10 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия всего пола?

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