Глубина оз. Байкал равна 1600 м. Найдите время, измеренное эхолотом, с точностью до с??тых долей секунды. Если скорость звука в воде 1500 м/с

Математика
Глубина оз. Байкал равна 1600 м. Найдите время, измеренное эхолотом, с точностью до с??тых долей секунды. Если скорость звука в воде 1500 м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=l/v v=1500 м/с l=1600 м t=1500/1600=0,94с
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