Глубина оз. Байкал равна 1600 м. Найдите время, измеренное эхолотом, с точностью до с??тых долей секунды. Если скорость звука в воде 1500 м/с

Математика

Глубина оз. Байкал равна 1600 м. Найдите время, измеренное эхолотом, с точностью до с??тых долей секунды. Если скорость звука в воде 1500 м/с

Автор: Гость