В каком словосочетании имя прилагательное является излишним ? Младшая сестра. Левое плечо. Памятный сувенир. Гладкошерстная кошка.
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В каком словосочетании имя прилагательное является излишним ? Младшая сестра. Левое плечо. Памятный сувенир. Гладкошерстная кошка.
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Гость:
Мне кажется гладкошерстная, состоящая из 2 корней. Но я не уверена
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