В каком словосочетании имя прилагательное является излишним ? Младшая сестра. Левое плечо. Памятный сувенир. Гладкошерстная кошка.

Русский язык
В каком словосочетании имя прилагательное является излишним ? Младшая сестра. Левое плечо. Памятный сувенир. Гладкошерстная кошка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется гладкошерстная, состоящая из 2 корней. Но я не уверена
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