Помогите найдите информацию про город Слобода я искала но не нашла
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Помогите найдите информацию про город Слобода я искала но не нашла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид поселения или района города в истории России, Белоруссии и Украины: на момент его основания жители имели освобождение от какой-либо государственной повинности.
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