"Уменьшаемое 42,а вычитаемое является частью чисел 14 и 7" . ----Возможна ли здесь опечатка: не "частью",а "частным". Пример меня "озадачил".Подобный вопрос на Вашем сайте был введён некорректно.
Математика
"Уменьшаемое 42,а вычитаемое является частью чисел 14 и 7" . ----Возможна ли здесь опечатка: не "частью",а "частным". Пример меня "озадачил".Подобный вопрос на Вашем сайте был введён некорректно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что опечатка - частным скорее всего. Потому что какая часть от чисел 14 и 7?
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