Составь предложение из слов were the countrysummer in They last перевод

Английский язык
Составь предложение из слов were the countrysummer in They last перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They were in the country last summer. они были в деревне прошлым летом
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