Скласти сенкан про Яву та Павлушу з Тореодорів

Українська література
Скласти сенкан про Яву та Павлушу з Тореодорів
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Друзі.  Веселі, сміливі. Мріють, експерементують, вчаться. Фантазери.
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