№106!! Первое задание и вставить буквы со знаками препинания!!! Срочно!!! Даю 40 БАЛЛОВ!!!! 7 класс
Русский язык
№106!! Первое задание и вставить буквы со знаками препинания!!! Срочно!!! Даю 40 БАЛЛОВ!!!! 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я пришел к тебе с приветом рассказать,что солнце встало. 2) На то вам красное лето и дано,чтоб вечно любить это скудное поле, чтоб вечно милым казалось оно. 3) Я вернусь,когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. 4) Если б у меня хватило глины, я б слепил такие же равнины. 5) Если хочешь в край войти вечно золотой,облачную лестницу нужно сплесть мечтой. 6) Точно нежный бархат, поле зеленеет
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