107 плиссс кто отлично ответит того и выберу лучшим ответом срочноооо пожалуйста

Гость: Гость:

Рукой подать- близко опустить руки- отчаяться с горем по полам- с трудом затаив дыхание-тихо мороз по коже- страшно на каждом шагу- везде В заброшенном склепе, на каждом шагу было много насекомых. У некоторых ребят из отряда от пауков мороз по коже. Затаив дыхание мы прошли одну из комнат. Половина ребят уже опустили руки и вышли из комнаты, ведь дальше было страшнее. До выхода было рукой подать, и мы с горем пополам дошли до него.