108 упр решите плиззз
Алгебра
108 упр решите плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12х^2-6х-7х 2)10х-8у+2-9х+9у-3=х+у+2 3)---------- 4)14а+35в-15в+20а=34а+20в 5)24х-16у-7у-7х=18х-22у 6)-2а+6в+3в-6а=-8а+8в
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