#10помогите пожалуйста. Там надо падежное окончание чтобы получилось слово сочета??ие
Қазақ тiлi
#10помогите пожалуйста. Там надо падежное окончание чтобы получилось слово сочета??ие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жылды,айларды,наурызды,наурызда,мүшелде,
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