11043/27-398+302*99+92= действия
Математика
11043/27-398+302*99+92= действия
Ответ(ы):
Гость:
11043/27-398+302*99+92= 1)11043:27=409 2)302*99=29898 3)409-398+29898+92=30001 если решаешь примеры, то сначала идут ВСЕГДА умножение и деление, а потом уже сложение, вычитание и т.д
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