111 упр пожалуйста срочно ))))))

Русский язык
111 упр пожалуйста срочно ))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Игрушка:мягкая,твёрдая,красивая,большая ,маленькая. Фрукт:опетитный, сочный,полезный,сьедобный. Овощь:сьедобный,подезный,вкусный. Дерево:большое,маленькое,твердое,красивое. Машина:удобная,красивая,вместительная,большая.
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