12/13-15/26=... 9/28-11/35=… 38/40-19/28=...

Математика
12/13-15/26=... 9/28-11/35=… 38/40-19/28=...
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Ответ(ы):
Гость:
12/13-15/26=24/26-15/26=9/26 9/28-11/35=45/140-44/140=1/140 38/40-19/28=266/280-190/280=76/280=19/70
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