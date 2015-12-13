12/13-15/26=... 9/28-11/35=… 38/40-19/28=...
Математика
12/13-15/26=... 9/28-11/35=… 38/40-19/28=...
Ответ(ы):
Гость:
12/13-15/26=24/26-15/26=9/26 9/28-11/35=45/140-44/140=1/140 38/40-19/28=266/280-190/280=76/280=19/70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Даю 20 баллов. Помогите пожалуйста! Почему вспыхнула война Алой и Белой роз? Подум??й, чем она отличалась от обычной междоусобной войны? Заран...
Английский язык
3) Future Simple/Present Simple/Present Continuous? 1. I love London. I __________ (probably / go) there next year. 2.Our train __________ (le...