Помогите решить уравнение: 8+7х=9х+4

Математика
Помогите решить уравнение: 8+7х=9х+4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8+7х=9х+4 7х-9х=4-8 -2х=-4 х=(-4)/(-2) х=2 Ответ:2  отметишь как лучший ответ?!
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