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12•(97-z)=240 пожалуйста помагите
Математика
12•(97-z)=240 пожалуйста помагите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97-z=240:12 97-z=20 z=97-20 z=77
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