12 предложений мен жяне эжем

Қазақ тiлi
12 предложений мен жяне эжем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биз эжем экообуз чогу ойнойбуз. мен жана эжем сабакты чогу кылабыз. мен жана эжем тамакты чогу жазайбыз. мен эжемди жакшы кормом.
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