На рисунке представлена блок-схема алгоритма .Какое значение будет иметь перемен??ая Х после выполнения алгоритма,при начальном зачении переменных Y=1,Z=-2? отвеьт

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На рисунке представлена блок-схема алгоритма .Какое значение будет иметь перемен??ая Х после выполнения алгоритма,при начальном зачении переменных Y=1,Z=-2? отвеьт

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