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−12 целых 1/24 + (−2 целых 1/15)
Математика
−12 целых 1/24 + (−2 целых 1/15)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12 1/24 +(-2 1/15) = -12 5/120 - 2 8/120 = -14 13/120
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