Помогите 10 плизз буква Б

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Битве "Золотых шпор", произошла 11 июля 1302 года при г. Куртре (Фландрия). Собранные на поле битвы 700 пар золотых шпор, которые в назидание будущим поколениям были вывешены в одной из городских церквей города Куртре, отсюда эта битва получила название "битвы золотых шпор". Битва фламандцев с французской армией во время Фламандского восстания 1302 года. Фламандцы нанесли сокрушительное поражение рыцарям