Помогите 10 плизз буква Б

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Помогите 10 плизз буква Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битве "Золотых шпор", произошла 11 июля 1302 года при г. Куртре (Фландрия). Собранные на поле битвы 700 пар золотых шпор,  которые в назидание будущим поколениям были вывешены в  одной из городских церквей  города Куртре, отсюда эта битва получила название "битвы золотых шпор". Битва фламандцев с французской армией во время Фламандского восстания 1302 года. Фламандцы нанесли сокрушительное поражение рыцарям
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