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(12a+8):4 выполните деление многочлена на одночлен
Алгебра
(12a+8):4 выполните деление многочлена на одночлен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a+2 вот так вот сам решал
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